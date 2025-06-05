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Букингемский дворец разработал план ORB на случай внезапной смерти Кейт Миддлтон

05 июня 2025 12:54
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Букингемский дворец разработал план ORB на случай внезапной смерти Кейт Миддлтон-0

На случай смерти Кейт Миддлтон Букингемский дворец разработал план под названием  «Операция Редингский мост» (ORB – Operation Reading Bridge), пишет в своей книге бельгийский журналист Бертран Декерс, сообщает французское издание Le Figaro.

Рединг – это название города, в котором родилась сама Миддлтон, а аббревиатура ORB соответствует названию королевской державы (шар с крестом, используемая во время коронаций).

Название для операции, которая, по утверждению автора, была «почти признанием в любви», выбрал принц Уильям.

Миддлтон объявила о своем диагнозе «рак» в марте 2024 года после перенесенной хирургической операции на брюшной полости. В начале 2025 года она сообщила, что находится в состоянии ремиссии.

Фото: pixabay

# Великобритания

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