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Власти Литвы обсуждают налоговые изменения – стоимость жилья может увеличиться до 70%

06 марта 2025 17:24
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Где деньги взять? Литовские власти нашли ответ на вопрос. В качестве источника были выбраны кошельки граждан страны. Правящая коалиция предложила ввести всеобщий налог на недвижимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Власти Литвы обсуждают налоговые изменения – стоимость жилья может увеличиться до 70%-2

Министерство финансов подсчитало, что 40 % владельцев имущества в Литве имеют жилье стоимостью выше 20 тысяч евро. И эти люди могут неплохо обогатить бюджет упадочной страны. Власти планируют обложить налогом почти всех, но с разной интенсивностью. 

Власти Литвы обсуждают налоговые изменения – стоимость жилья может увеличиться до 70%-4

Для владельцев «дорогих» не только сердцу квадратов и вовсе могут придумать дополнительные выплаты. Есть и подводные камни. Оказывается, последний раз недвижимость оценивали в 2021 году. А за это время стоимость жилья в Литве выросла на 12 %.

Регистрационный центр Литвы намекает, что после новой «переоценки» стоимость жилья может увеличиться и до 70 %.

# Кризис в ЕС # Налоги # Недвижимость

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