В американской разведке начались массовые увольнения

В ЦРУ, оказывается, тоже неспокойно. Как сообщает New York Times, в агентстве начались массовые увольнения. Самое интересное, что коснулись они молодых сотрудников, нанятых за последние два года и находящихся на испытательном сроке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самом ЦРУ, как ни странно, факт увольнений подтвердили. Правда, количество, отчисленных со службы, держат в строжайшей тайне. Видимо, чтобы не деморализовать оставшихся. Но, судя по сообщениям, паника среди «новобранцев» уже и так достигла апогея. Сотрудники боятся отвечать на телефонные звонки, чтобы не услышать роковой приказ о внештатной встрече.

Страх получить волчий билет уже негативно сказался на моральном духе и продуктивности работы в агентстве. Как сообщается, дамоклов меч увольнения повис над ведомством еще ранее. ЦРУ якобы случайно отправило в управление кадров правительства незасекреченное письмо с компроматом на всех нанятых за последнее время сотрудников. Управление уже начало расследование, чтобы разобраться, ошибка ли это либо же попытка дестабилизировать обстановку в преддверии новых назначений.