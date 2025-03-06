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В американской разведке начались массовые увольнения

06 марта 2025 17:14
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В ЦРУ, оказывается, тоже неспокойно. Как сообщает New York Times, в агентстве начались массовые увольнения. Самое интересное, что коснулись они молодых сотрудников, нанятых за последние два года и находящихся на испытательном сроке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американской разведке начались массовые увольнения-2

В самом ЦРУ, как ни странно, факт увольнений подтвердили. Правда, количество, отчисленных со службы, держат в строжайшей тайне. Видимо, чтобы не деморализовать оставшихся. Но, судя по сообщениям, паника среди «новобранцев» уже и так достигла апогея. Сотрудники боятся отвечать на телефонные звонки, чтобы не услышать роковой приказ о внештатной встрече.

Страх получить волчий билет уже негативно сказался на моральном духе и продуктивности работы в агентстве. Как сообщается, дамоклов меч увольнения повис над ведомством еще ранее. ЦРУ якобы случайно отправило в управление кадров правительства незасекреченное письмо с компроматом на всех нанятых за последнее время сотрудников. Управление уже начало расследование, чтобы разобраться, ошибка ли это либо же попытка дестабилизировать обстановку в преддверии новых назначений.

# ЦРУ

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