Экстренные саммиты по обороне в Европе плодятся быстрее, чем кролики. Не прошло и недели, как в Брюсселе вновь собрались обсудить как залатать брешь в обороноспособности Украины после остановки финансирования США. К слову, Киев недавно лишился еще и разведданных от Великобритании по поручению американского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поскольку теперь даже помощь США Европе, в случае применения пятой статьи НАТО, не считается гарантированной, речь также шла и об укреплении европейского военного потенциала в целом. Отставание, как говорится в кулуарах, «колоссальное». В саммите приняли участие 27 глав государств, в том числе и Владимир Зеленский.

Тянуть и свою оборону, и вооружение Украины уже кажется невозможным для Еврокомиссии. Однако выжимать соки из бюджетных денег даже самых нищих государств региона власти продолжат без зазрения. Так, Урсула фон дер Ляйен выступила с новым «гениальным» планом перевооружения Евросоюза на скромные 800 миллиардов евро. Причем, 650 миллиардов предлагается «вытрясти» из стран ЕС, несмотря на все ограничения стран по госдолгу. А оставшиеся 150 миллиардов «докинет» сам Брюссель. Правда, откуда возьмут деньги, если оборона формально не входит в его компетенцию? Видимо, из кармана граждан и, как всегда, без спроса.