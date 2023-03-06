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Власти Франции будут сдерживать инфляцию за счёт продуктовых магазинов

06 марта 2023 20:24
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Новости Франции. Французские власти нашли способ сдержать инфляцию. Правда делать это будут за счет продуктовых магазинов. В течение ближайших трех месяцев крупные розничные сети обязаны сдерживать рост цен на продовольственные товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Франции будут сдерживать инфляцию за счёт продуктовых магазинов-1

По словам министра экономики Франции, это обойдется им, по самым скромным подсчетам, в сотни миллионов евро. При этом за магазинами оставили право самостоятельно определять перечень акционных товаров. Кроме того, уже в ближайшее время во Франции начнут раздавать людям продовольственные талоны. Однако рассчитывать на них смогут не все. Семьям с низкими доходами придется буквально доказывать свою бедность. Отметим, в феврале рост стоимости продовольственных товаров в стране составил 14,5 %.

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# Кризис в ЕС # Брюно Ле Мэр # Новости Франции # Фотофакт

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