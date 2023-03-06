Власти Франции будут сдерживать инфляцию за счёт продуктовых магазинов

Новости Франции. Французские власти нашли способ сдержать инфляцию. Правда делать это будут за счет продуктовых магазинов. В течение ближайших трех месяцев крупные розничные сети обязаны сдерживать рост цен на продовольственные товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам министра экономики Франции, это обойдется им, по самым скромным подсчетам, в сотни миллионов евро. При этом за магазинами оставили право самостоятельно определять перечень акционных товаров. Кроме того, уже в ближайшее время во Франции начнут раздавать людям продовольственные талоны. Однако рассчитывать на них смогут не все. Семьям с низкими доходами придется буквально доказывать свою бедность. Отметим, в феврале рост стоимости продовольственных товаров в стране составил 14,5 %.