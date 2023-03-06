Супергерои, клоуны и женихи с невестами. Посмотрите, как прошёл карнавал собак в Бразилии

На бразильском пляже Копакабана в 11-й раз прошел карнавал, в котором главными действующими персонажами были собаки. Это мероприятие является благотворительным, и в нем принимают участие как животные, так и их хозяева.

Это действительно круто, и им так же весело. Им нравится, когда их фотографируют, им нравится беспорядок. Они любят играть с другими собаками. Это действительно здорово.

Несколько сотен владельцев четвероногих друзей были разодеты не менее ярко, чем сами участники шествия. В каких только костюмах можно было увидеть животных? Здесь были и женихи с невестами, и французские горничные, и бабушки, супергерои, клоуны и пчелы.