Супергерои, клоуны и женихи с невестами. Посмотрите, как прошёл карнавал собак в Бразилии

На бразильском пляже Копакабана в 11-й раз прошел карнавал, в котором главными действующими персонажами были собаки. Это мероприятие является благотворительным, и в нем принимают участие как животные, так и их хозяева.
На бразильском пляже Копакабана в 11-й раз прошел карнавал, в котором главными действующими персонажами были собаки. Это мероприятие является благотворительным, и в нем принимают участие как животные, так и их хозяева.
Это действительно круто, и им так же весело. Им нравится, когда их фотографируют, им нравится беспорядок. Они любят играть с другими собаками. Это действительно здорово.
Несколько сотен владельцев четвероногих друзей были разодеты не менее ярко, чем сами участники шествия. В каких только костюмах можно было увидеть животных? Здесь были и женихи с невестами, и французские горничные, и бабушки, супергерои, клоуны и пчелы.
Такое шествие пропагандирует гуманное обращение с животными и направлено на повышение осведомленности о правах братьев наших меньших. Ну, а для самых нарядных на празднике подготовили призы.
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