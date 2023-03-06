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Дудек: в Польше уже демографический кризис

06 марта 2023 15:16
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За 10 лет численность поляков стала меньше примерно на 2 млн человек. Такие данные привел президент Института госфинансов Польши Славомир Дудек, пишет РИА Новости.

Он уверен, что такое положение дел непременно нанесет удар по стране. Дудек отметил, что население Польши к тому же стремительно стареет, что приводит к экономической допнагрузке. По предварительным прогнозам, к 2050 году госдолг страны может вырасти до 140 % от ВВП. Сейчас он равен 55 %. 

Эксперт настаивает: для изменения ситуации нужно смягчить миграционную политику, увеличить пенсионный возраст и рождаемость. 

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# Экономический кризис # Новости Польши

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