Дудек: в Польше уже демографический кризис

За 10 лет численность поляков стала меньше примерно на 2 млн человек. Такие данные привел президент Института госфинансов Польши Славомир Дудек, пишет РИА Новости.

Он уверен, что такое положение дел непременно нанесет удар по стране. Дудек отметил, что население Польши к тому же стремительно стареет, что приводит к экономической допнагрузке. По предварительным прогнозам, к 2050 году госдолг страны может вырасти до 140 % от ВВП. Сейчас он равен 55 %.

Эксперт настаивает: для изменения ситуации нужно смягчить миграционную политику, увеличить пенсионный возраст и рождаемость.