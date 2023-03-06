100 гепардов отправят из Южной Африки в Индию для восстановления популяции

Для восстановления популяции гепардов около 100 хищных кошек из Южной Африки отправятся в Индию. Проект рассчитан на ближайшее десятилетие, и первая партия животных уже готова к путешествию. Их доставят в Национальный парк Куна в Центральной Индии. Там на охраняемых территориях обитают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные.

Винсент Ван Дер Мерве, менеджер инициативы: Южная Африка является первой страной, которая обратила вспять сокращение популяции диких гепардов. И наша метапопуляция выросла с 217 до 520 за последние 12 лет. Теперь мы можем экспортировать диких гепардов в другие страны для реинтродукции. Раньше все популяции диких гепардов сокращались.

Отправленные на этот раз животные присоединятся к восьми гепардам, которые были доставлены в прошлом году из Намибии в Индию. Примерно через 70 лет после того, как люди уничтожили там гепардов, теперь страна стремится вернуть их. В Дели надеются, что операцию по переселению может сохранить биоразнообразие, а также стимулировать экотуризм, который в свою очередь может помочь местным сообществам в экономическом плане.