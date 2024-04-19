Власти Финляндии сокращают пособия для беженцев

В МВД страны сообщили, что соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в парламент. В случае его одобрения он будет действовать до конца следующего года. В Финляндии уже посчитали возможную выгоду от этого решения. Ожидается, что страна сможет сэкономить более 16 миллионов евро. Ранее премьер Финляндии заявил, что правительство намерено принять еще более жесткие меры экономии, чтобы сбалансировать государственные финансы. В то же время политик подчеркнул необходимость поддерживать Украину, не разобравшись с проблемами внутри своей страны.