Иран объявил об отражении воздушной атаки

Израильские военные нанесли авиаудар по территории Ирана. Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на представителей Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти еврейского государства пока официально не подтвердили эту информацию. Все заявления идут от Тегерана. Сообщается, что утром иранские батареи ПВО открыли огонь по воздушным целям в районе, где находятся ядерные и военные объекты исламской республики. Известно, что взрывы прогремели в районе аэропорта и 8-й базы ВВС Ирана в городе Исфахан.

В целях безопасности в нескольких провинциях страны приостановлено авиасообщение. Ряд изданий уверены, что по стратегическим причинам Израиль не возьмет на себя ответственность за это нападение, однако эксперты полагают, что действия ЦАХАЛ стали ответом на недавний обстрел иранскими ракетами и беспилотниками.