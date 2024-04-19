Американцы готовы жульничать на президентских выборах

Американцы готовы схитрить на предстоящих президентских выборах. Об этом заявили почти 30 % участников соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Американцы готовы схитрить на предстоящих президентских выборах. Об этом заявили почти 30 % участников соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это рекордный показатель, который сам по себе не сулит честного голосования. Тем более, что жители Штатов на деле имеют возможность жульничать на выборах. Например, избиратели во Флориде голосуют по несколько раз, а из списков на участках только в этом году удалили миллион «мертвых душ». Нельзя сбрасывать со счетов и мигрантов-нелегалов. Они тоже мобилизуются в дни голосования. В результате выборы будущего главы Белого дома напоминают не волеизъявление народа, а своеобразное соревнование аферистов.