Американцы готовы жульничать на президентских выборах

Это рекордный показатель, который сам по себе не сулит честного голосования. Тем более, что жители Штатов на деле имеют возможность жульничать на выборах. Например, избиратели во Флориде голосуют по несколько раз, а из списков на участках только в этом году удалили миллион «мертвых душ». Нельзя сбрасывать со счетов и мигрантов-нелегалов. Они тоже мобилизуются в дни голосования. В результате выборы будущего главы Белого дома напоминают не волеизъявление народа, а своеобразное соревнование аферистов.