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Американцы готовы жульничать на президентских выборах

19 апреля 2024 10:16
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Американцы готовы схитрить на предстоящих президентских выборах. Об этом заявили почти 30 % участников соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американцы готовы жульничать на президентских выборах-1

Это рекордный показатель, который сам по себе не сулит честного голосования. Тем более, что жители Штатов на деле имеют возможность жульничать на выборах. Например, избиратели во Флориде голосуют по несколько раз, а из списков на участках только в этом году удалили миллион «мертвых душ». Нельзя сбрасывать со счетов и мигрантов-нелегалов. Они тоже мобилизуются в дни голосования. В результате выборы будущего главы Белого дома напоминают не волеизъявление народа, а своеобразное соревнование аферистов.

# Выборы в США # Новости США

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