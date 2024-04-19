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Российский бомбардировщик потерпел крушение в Ставропольском крае

19 апреля 2024 10:36
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Российский бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае. По сообщениям властей региона, один из членов экипажа военного самолета погиб. Поиски еще одного летчика продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российский бомбардировщик потерпел крушение в Ставропольском крае-1

Спасти удалось двоих. Они успели катапультироваться и сейчас находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает, сообщает глава края. Предварительной причиной аварии стала техническая неисправность воздушного судна. Оно упало в безлюдной местности после выполнения боевой задачи, когда возвращалось на аэродром базирования. Разрушений и жертв среди населения нет. Другая информация об инциденте уточняется.

# Авиакатастрофа

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