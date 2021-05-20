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Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам его двухлетнего пребывания на посту. А что говорят о президенте жители Украины?

20 мая 2021 14:35
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Новости Украины. Действующий президент Украины Владимир Зеленский проводит большую пресс-конференцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она посвящена итогам его двухлетнего пребывания на главном посту страны. Вопросов к главе государства накопилось немало.

Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам его двухлетнего пребывания на посту. А что говорят о президенте жители Украины? -1

Помимо журналистов, задать их собрались представители партии «Демократический топор» и националистических организаций. На территорию авиастроительного предприятия, где и проходит встреча, митингующих не пускают. Поэтому они используют громкоговорители. Активисты высказывают свое недовольство руководством страны. Много вопросов к президенту накопилось и у обычных украинцев.

Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам его двухлетнего пребывания на посту. А что говорят о президенте жители Украины? -4

Самый первый вопрос – когда, наконец, закончится война?

Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам его двухлетнего пребывания на посту. А что говорят о президенте жители Украины? -7

Где его обещания? Выполнение обещаний?

Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам его двухлетнего пребывания на посту. А что говорят о президенте жители Украины? -10

Зачем ты туда пошел?

Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам его двухлетнего пребывания на посту. А что говорят о президенте жители Украины? -13

Пенсионеры умирают, как собаки.

Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам его двухлетнего пребывания на посту. А что говорят о президенте жители Украины? -16

Не надоело еще?

Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам его двухлетнего пребывания на посту. А что говорят о президенте жители Украины? -19

Зачем он поперся на эту должность?

Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам его двухлетнего пребывания на посту. А что говорят о президенте жители Украины? -22

Это клоун, комик, какой он президент? Что его спрашивают? Он и сейчас не понимает.

Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам его двухлетнего пребывания на посту. А что говорят о президенте жители Украины? -25

Дороги делать, пенсию добавить, зарплату добавить. Ничего ж нет, люди страдают, а они миллионами грабят, миллионы берут.

Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам его двухлетнего пребывания на посту. А что говорят о президенте жители Украины? -28

Пока законы у нас не будут действовать, а они у нас просто не действуют, ничего не будет.

Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам его двухлетнего пребывания на посту. А что говорят о президенте жители Украины? -31

Зачем он туда полез, не в свое дело? Потому что он был артистом, комиком, я не знаю, кем. Пусть бы и работал.

Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам его двухлетнего пребывания на посту. А что говорят о президенте жители Украины? -34

Он убил шанс, в который верили люди. Последний шанс. После него, я думаю, уже никто никому не будет верить.

Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам его двухлетнего пребывания на посту. А что говорят о президенте жители Украины? -37

По данным Украинского института политики, который проанализировал 40 ключевых предвыборных обещаний Зеленского, полностью выполнены лишь семь, 20 не выполнены совсем, остальные – лишь частично.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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