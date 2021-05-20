Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам его двухлетнего пребывания на посту. А что говорят о президенте жители Украины?

Новости Украины. Действующий президент Украины Владимир Зеленский проводит большую пресс-конференцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она посвящена итогам его двухлетнего пребывания на главном посту страны. Вопросов к главе государства накопилось немало.

Помимо журналистов, задать их собрались представители партии «Демократический топор» и националистических организаций. На территорию авиастроительного предприятия, где и проходит встреча, митингующих не пускают. Поэтому они используют громкоговорители. Активисты высказывают свое недовольство руководством страны. Много вопросов к президенту накопилось и у обычных украинцев.

Самый первый вопрос – когда, наконец, закончится война?

Где его обещания? Выполнение обещаний?

Зачем ты туда пошел?

Пенсионеры умирают, как собаки.

Не надоело еще?

Зачем он поперся на эту должность?

Это клоун, комик, какой он президент? Что его спрашивают? Он и сейчас не понимает.

Дороги делать, пенсию добавить, зарплату добавить. Ничего ж нет, люди страдают, а они миллионами грабят, миллионы берут.

Пока законы у нас не будут действовать, а они у нас просто не действуют, ничего не будет.

Зачем он туда полез, не в свое дело? Потому что он был артистом, комиком, я не знаю, кем. Пусть бы и работал.

Он убил шанс, в который верили люди. Последний шанс. После него, я думаю, уже никто никому не будет верить.