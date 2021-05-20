Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам его двухлетнего пребывания на посту. А что говорят о президенте жители Украины?
Новости Украины. Действующий президент Украины Владимир Зеленский проводит большую пресс-конференцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она посвящена итогам его двухлетнего пребывания на главном посту страны. Вопросов к главе государства накопилось немало.
Помимо журналистов, задать их собрались представители партии «Демократический топор» и националистических организаций. На территорию авиастроительного предприятия, где и проходит встреча, митингующих не пускают. Поэтому они используют громкоговорители. Активисты высказывают свое недовольство руководством страны. Много вопросов к президенту накопилось и у обычных украинцев.
Самый первый вопрос – когда, наконец, закончится война?
Где его обещания? Выполнение обещаний?
Пенсионеры умирают, как собаки.
Зачем он поперся на эту должность?
Это клоун, комик, какой он президент? Что его спрашивают? Он и сейчас не понимает.
Дороги делать, пенсию добавить, зарплату добавить. Ничего ж нет, люди страдают, а они миллионами грабят, миллионы берут.
Пока законы у нас не будут действовать, а они у нас просто не действуют, ничего не будет.
Зачем он туда полез, не в свое дело? Потому что он был артистом, комиком, я не знаю, кем. Пусть бы и работал.
Он убил шанс, в который верили люди. Последний шанс. После него, я думаю, уже никто никому не будет верить.
По данным Украинского института политики, который проанализировал 40 ключевых предвыборных обещаний Зеленского, полностью выполнены лишь семь, 20 не выполнены совсем, остальные – лишь частично.