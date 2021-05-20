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На Ближнем Востоке ХАМАС выпустил ракету по автобусу для перевозки военнослужащих

20 мая 2021 12:24
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На Ближнем Востоке спустя восемь часов относительного затишья возобновились ракетные обстрелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Ближнем Востоке ХАМАС выпустил ракету по автобусу для перевозки военнослужащих -1

Под ударом – приграничные с сектором Газа территории Израиля. ХАМАС выпустил противотанковую ракету по автобусу для перевозки военнослужащих. Внутри никого не было, ранения получил один человек.

На Ближнем Востоке ХАМАС выпустил ракету по автобусу для перевозки военнослужащих -4

Израиль в свою очередь уничтожил ракетную установку палестинского движения и продолжает обстрел подземных тоннелей. С начала эскалации конфликта по территории еврейского государства выпущено более четырех тысяч ракет.

На Ближнем Востоке ХАМАС выпустил ракету по автобусу для перевозки военнослужащих -7

Обе стороны конфликта сообщают о разрушениях и жертвах. В секторе Газа погибших уже более 220, в их числе – десятки детей. Стоит отметить, что интенсивность обстрелов в регионе заметно снизилась. В ближайшее время может быть достигнуто перемирие.

На Ближнем Востоке ХАМАС выпустил ракету по автобусу для перевозки военнослужащих -10

Прогресса в переговорах с ХАМАСом сумели достичь власти Египта. Израиль между тем намерен продолжить операцию против радикалов, пока все военные задачи не будут выполнены. На это потребуется несколько дней.

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# Конфликт на Ближнем Востоке # Фотофакт

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