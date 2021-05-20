На Ближнем Востоке ХАМАС выпустил ракету по автобусу для перевозки военнослужащих

На Ближнем Востоке спустя восемь часов относительного затишья возобновились ракетные обстрелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под ударом – приграничные с сектором Газа территории Израиля. ХАМАС выпустил противотанковую ракету по автобусу для перевозки военнослужащих. Внутри никого не было, ранения получил один человек.

Израиль в свою очередь уничтожил ракетную установку палестинского движения и продолжает обстрел подземных тоннелей. С начала эскалации конфликта по территории еврейского государства выпущено более четырех тысяч ракет.