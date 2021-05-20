На Ближнем Востоке ХАМАС выпустил ракету по автобусу для перевозки военнослужащих

На Ближнем Востоке спустя восемь часов относительного затишья возобновились ракетные обстрелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Ближнем Востоке спустя восемь часов относительного затишья возобновились ракетные обстрелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под ударом – приграничные с сектором Газа территории Израиля. ХАМАС выпустил противотанковую ракету по автобусу для перевозки военнослужащих. Внутри никого не было, ранения получил один человек.
Израиль в свою очередь уничтожил ракетную установку палестинского движения и продолжает обстрел подземных тоннелей. С начала эскалации конфликта по территории еврейского государства выпущено более четырех тысяч ракет.
Обе стороны конфликта сообщают о разрушениях и жертвах. В секторе Газа погибших уже более 220, в их числе – десятки детей. Стоит отметить, что интенсивность обстрелов в регионе заметно снизилась. В ближайшее время может быть достигнуто перемирие.
Прогресса в переговорах с ХАМАСом сумели достичь власти Египта. Израиль между тем намерен продолжить операцию против радикалов, пока все военные задачи не будут выполнены. На это потребуется несколько дней.
Читайте также:
Перемирие на Ближнем Востоке. Власти Египта достигли прогресса в переговорах с палестинским движением ХАМАС
«Все напуганы. В убежище много людей, детей». Жительница Израиля о том, что происходит в городе во время обстрелов
Премьер Израиля заявил, что операция против радикалов продолжится как минимум еще несколько дней