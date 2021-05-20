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Штраф или постоять 45 минут на обочине. В Эстонии вводится необычное наказание для нарушителей ПДД

20 мая 2021 12:37
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Новости Эстонии. Вместо штрафа успокоительная остановка: нарушителей правил дорожного движения в Эстонии будут наказывать необычным способом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штраф или постоять 45 минут на обочине. В Эстонии вводится необычное наказание для нарушителей ПДД -1

Теперь у тех, кто превысил скорость не более чем на 20 километров в час, будет выбор: заплатить штраф или постоять на обочине 45 минут. Законопроект принят парламентом страны. Его цель – повлиять на поведение автолюбителей. До этого подобная мера применялась в Эстонии в рамках эксперимента.

Штраф или постоять 45 минут на обочине. В Эстонии вводится необычное наказание для нарушителей ПДД -4

Идею подсказали сами правоохранители, которые пришли к выводу, что нарушители перестали воспринимать штраф как что-то серьезное. Парламентарии надеются, что теперь лихачей на дорогах станет меньше.

# Правила дорожного движения # Фотофакт

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