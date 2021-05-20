Штраф или постоять 45 минут на обочине. В Эстонии вводится необычное наказание для нарушителей ПДД

Новости Эстонии. Вместо штрафа успокоительная остановка: нарушителей правил дорожного движения в Эстонии будут наказывать необычным способом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Эстонии. Вместо штрафа успокоительная остановка: нарушителей правил дорожного движения в Эстонии будут наказывать необычным способом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь у тех, кто превысил скорость не более чем на 20 километров в час, будет выбор: заплатить штраф или постоять на обочине 45 минут. Законопроект принят парламентом страны. Его цель – повлиять на поведение автолюбителей. До этого подобная мера применялась в Эстонии в рамках эксперимента.
Идею подсказали сами правоохранители, которые пришли к выводу, что нарушители перестали воспринимать штраф как что-то серьезное. Парламентарии надеются, что теперь лихачей на дорогах станет меньше.