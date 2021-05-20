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В Афганистане в результате взрыва погибли девять человек

20 мая 2021 12:35
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Новости Афганистана. Девять мирных жителей, в том числе женщины и двое детей, стали жертвами взрыва на юге Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афганистане в результате взрыва погибли девять человек -1

Автомобиль с людьми взлетел на воздух в крупнейшей по площади провинции страны – Гильменд. Взрывное устройство было заложено на обочине дороги. Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Подобные атаки в Афганистане заметно участились на фоне вывода из страны военных США и НАТО.

# Взрыв # Фотофакт

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