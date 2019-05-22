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Владимир Зеленский произвёл первые кадровые назначения

22 мая 2019 16:32
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Новости Украины. Смена власти в Украине. Президент страны Владимир Зеленский произвел первые кадровые назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие указы начали появляться на официальном сайте вечером 21 мая.

Владимир Зеленский произвёл первые кадровые назначения-1

Главой Администрации президента стал юрист Андрей Богдан. Во время избирательной кампании он был юридическим советником штаба Зеленского. Первый замкомандующий сухопутными войсками Руслан Хомчак назначен руководителем Генштаба Вооруженных Сил страны. Основатель студии «Квартал 95» Иван Баканов стал первым заместителем главы СБУ. Известный адвокат и ученый Руслан Стефанчук теперь будет представлять президента в Верховной Раде. Кроме того, Владимир Зеленский назначил заместителей главы Администрации Президента, советников и помощников.

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# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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