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Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады: о чём заявил президент Украины после инаугурации

20 мая 2019 14:29
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Новости Украины. В Украине распущена Верховная Рада. Это первое решение Владимира Зеленского на посту президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом он заявил после принесения присяги.

Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады: о чём заявил президент Украины после инаугурации-1

Также новоизбранный президент потребовал принять закон о снятии депутатской неприкосновенности и уволить некоторых чиновников.

Инаугурация Зеленского и его первые решения на посту президента Украины

Владимир Зеленский назвал первоочередные задачи, над которыми будет работать на посту главы государства. Среди них – прекращение войны на юго-востоке Украины и обмен пленными.

Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады: о чём заявил президент Украины после инаугурации-4

# Выборы в Украине # Владимир Зеленский # Фотофакт

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