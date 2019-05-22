Автобус с российскими туристами упал в овраг в Италии

Новости Италии. В Италии перевернулся туристический автобус: 1 человек погиб, ещё, по меньшей мере, 11 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл на дороге, соединяющей Сиену с Флоренцией.

Автобус съехал с трассы и упал в овраг. По предварительным данным, в салоне находилось около 60 российских туристов.