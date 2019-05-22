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Автобус с российскими туристами упал в овраг в Италии

22 мая 2019 14:32
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Новости Италии. В Италии перевернулся туристический автобус: 1 человек погиб, ещё, по меньшей мере, 11 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл на дороге, соединяющей Сиену с Флоренцией. 

Автобус с российскими туристами упал в овраг в Италии-1

Автобус съехал с трассы и упал в овраг. По предварительным данным, в салоне находилось около 60 российских туристов.

Автобус с российскими туристами упал в овраг в Италии-4

Пострадавшие доставлены в больницу. Состояние четверых из них оценивается как тяжёлое.

Автобус с российскими туристами упал в овраг в Италии-7

# Авария # Фотофакт

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