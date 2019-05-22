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Огромного кита из пластика создали в США

22 мая 2019 12:53
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Новости мира. В США из переработанного пластика создали самого большого кита,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огромного кита из пластика создали в США-1

Таким образом скульпторы призывают всех отреагировать на глобальное загрязнение океанов. Кит состоит из переработанных бутылок, игрушек, упаковок и прочих отходов.

Огромного кита из пластика создали в США-4

Огромного кита из пластика создали в США-6

Его уже внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую большую в мире скульптуру из пластика.

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# Необычное # Фотофакт

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