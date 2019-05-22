Огромного кита из пластика создали в США

Новости мира. В США из переработанного пластика создали самого большого кита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом скульпторы призывают всех отреагировать на глобальное загрязнение океанов. Кит состоит из переработанных бутылок, игрушек, упаковок и прочих отходов.