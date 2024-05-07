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Владимир Путин вступил в должность президента России

07 мая 2024 10:35
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Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. В Кремле прошла церемония инаугурации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин вступил в должность президента России-1

Вновь избранный лидер принес присягу на Конституции страны, которая наделяет его соответствующими полномочиями на следующие 6 лет (до 2030 года) и дает возможность переизбраться вновь. Свидетелями важного события в жизни страны стали более 2,5 тысячи человек: представители правительства, Совета Федерации, Госдумы, Администрации Президента, губернаторы. Также были приглашены представители основных конфессий, главы диппредставительств, члены общественных организаций, деловых кругов, генералитет, деятели науки, культуры, спорта, журналисты.

Владимир Путин в пятый раз вступает в должность президента России. Выборы прошли с 15 по 17 марта 2024 года. По данным ЦИК, он получил более 87 % голосов избирателей.

# Выборы в России # Владимир Путин

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