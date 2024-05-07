Прямой эфир

МО РФ: около границы с Белгородской областью уничтожены опорные пункты ВСУ

07 мая 2024 10:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экипаж танка Т-80БВ разрушил опорные пункты ВСУ на территории Украины в районе границы с Белгородской областью. Об этом пишет ТАСС.

В результате проведенной разведки с использованием беспилотника было установлено местоположение боевиков. Враг пытался вмешаться в работу дрона, но оператору удавалось его контролировать.

В итоге опорные точки ВСУ были уничтожены. По словам командира взвода «Енисей», танкисты с закрытых позиций разрушают скопления врага, уничтожают технику и минометы. А операторы БПЛА помогают вычислять цели, отслеживая передвижения боевиков.
 

# Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
DPA: Путин своей инаугурацией расколол Евросоюз
07 мая 2024 09:41

DPA: Путин своей инаугурацией расколол Евросоюз

Американского солдата, подозреваемого в краже, задержали около отеля
07 мая 2024 09:11

Американского солдата, подозреваемого в краже, задержали около отеля

Солдат ВС США приехал во Владивосток и был арестован за кражу
07 мая 2024 09:07

Солдат ВС США приехал во Владивосток и был арестован за кражу

Си Цзиньпин прокомментировал критику Запада из-за связей КНР с РФ
07 мая 2024 08:54

Си Цзиньпин прокомментировал критику Запада из-за связей КНР с РФ

Spiegel: В ЕС произошел раскол на фоне инаугурации Путина
07 мая 2024 08:48

Spiegel: В ЕС произошел раскол на фоне инаугурации Путина

В ЕС разгорается большой скандал с участием депутатов Европарламента
07 мая 2024 08:27

В ЕС разгорается большой скандал с участием депутатов Европарламента

В Турции грузовик на полной скорости врезался в автобус
07 мая 2024 08:17

В Турции грузовик на полной скорости врезался в автобус

МИД РФ пригрозил ответными ударами по британским объектам в Украине
07 мая 2024 08:16

МИД РФ пригрозил ответными ударами по британским объектам в Украине

NYT: Си Цзиньпин рассердился на Запад из-за попытки оказать давление на РФ
07 мая 2024 07:58

NYT: Си Цзиньпин рассердился на Запад из-за попытки оказать давление на РФ

Танкисты уничтожили опорники ВСУ на границе с Белгородской областью
07 мая 2024 07:46

Танкисты уничтожили опорники ВСУ на границе с Белгородской областью

Макрон убеждает россиян, что Франция не воюет с ними и их страной
07 мая 2024 07:26

Макрон убеждает россиян, что Франция не воюет с ними и их страной

Хакеры взломали серверы Министерства обороны Великобритании
07 мая 2024 07:20

Хакеры взломали серверы Министерства обороны Великобритании