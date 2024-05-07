МО РФ: около границы с Белгородской областью уничтожены опорные пункты ВСУ

Экипаж танка Т-80БВ разрушил опорные пункты ВСУ на территории Украины в районе границы с Белгородской областью. Об этом пишет ТАСС.

В результате проведенной разведки с использованием беспилотника было установлено местоположение боевиков. Враг пытался вмешаться в работу дрона, но оператору удавалось его контролировать.

В итоге опорные точки ВСУ были уничтожены. По словам командира взвода «Енисей», танкисты с закрытых позиций разрушают скопления врага, уничтожают технику и минометы. А операторы БПЛА помогают вычислять цели, отслеживая передвижения боевиков.

