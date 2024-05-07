Хакеры взломали сайт Министерства обороны Великобритании

Британское оборонное ведомство в панике. Хакеры смогли взломать сайт Министерства. В результате в Сеть утекли данные десятков тысяч военнослужащих. Местные СМИ сообщают, что министр обороны проинформирует об этом вопиющем случае депутатов парламента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока нет точных данных, кто стоит за этой атакой. В результате происшествия хакеры получили доступ к системе, в которой хранятся зарплатные ведомости, номера банковских счетов служащих армии военного морского флота и ВВС и даже их домашние адреса. В Министерстве обороны заявили, что безопасности военных ничто не угрожает. Это не первая атака на госучреждения Королевства. В марте жертвой киберпреступников стала избирательная комиссия, ранее был взломан сайт парламента.