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Армия обороны Израиля начала точечную операцию в восточном районе Рафаха

07 мая 2024 10:24
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В Рафахе стартовала точечная антитеррористическая операция ЦАХАЛ, целью которой является уничтожение боевиков ХАМАС и инфраструктуры. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе этой операции было убито около 20 радикалов. Жителям и международным организациям, работающим на территории района, было рекомендовано эвакуироваться.

Кроме этого, Израиль взял под свой контроль часть палестинского КПП Рафах, прекратив поставки гуманитарной помощи. В ходе ударов погибли пять человек.

Армия Израиля решила продолжить операцию, но США ее не поддержали. Москва заявляет, что соглашение между Израилем и Палестиной может быть достигнуто только на основании формулы ООН с созданием палестинского государства в границах 1967 года.

# Международная политика

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