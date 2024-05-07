Армия обороны Израиля начала точечную операцию в восточном районе Рафаха

В Рафахе стартовала точечная антитеррористическая операция ЦАХАЛ, целью которой является уничтожение боевиков ХАМАС и инфраструктуры. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе этой операции было убито около 20 радикалов. Жителям и международным организациям, работающим на территории района, было рекомендовано эвакуироваться.

Кроме этого, Израиль взял под свой контроль часть палестинского КПП Рафах, прекратив поставки гуманитарной помощи. В ходе ударов погибли пять человек.

Армия Израиля решила продолжить операцию, но США ее не поддержали. Москва заявляет, что соглашение между Израилем и Палестиной может быть достигнуто только на основании формулы ООН с созданием палестинского государства в границах 1967 года.