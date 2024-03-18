Владимир Путин набрал более 87% голосов избирателей – ЦИК

На прошедших в России президентских выборах убедительную победу одержал Владимир Путин. Как сообщили в ЦИК, после обработки 99,5 % бюллетеней, он набрал более 87 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На прошедших в России президентских выборах убедительную победу одержал Владимир Путин. Как сообщили в ЦИК, после обработки 99,5 % бюллетеней, он набрал более 87 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Никому из его соперников не удалось набрать и 5 %. Представляющего КПРФ Николая Харитонова поддержали 4,3 % избирателей, Николай Даванков от партии «Новые люди» получил почти 4 % голосов, на последнем месте лидер ЛДПР Леонид Слуцкий – за него отдали свои голоса чуть более 3 % россиян.
Еще до окончания официальных результатов подсчета они поздравили Владимира Путина с победой. Сам действующий глава государства, выступая в своем предвыборном штабе, поблагодарил россиян, пришедших проголосовать, заявив, что результат президентских выборов позволит российскому обществу консолидироваться и стать сильнее.
Владимир Путин, президент России:
Люди пришли, чтобы создать условия внутренней консолидации, политической, чтобы двигаться вперед. Чтобы эта сплоченность позволяла нам и на линии боевого соприкосновения действовать эффективно, в сфере экономики, развития гуманитарной сферы, осуществления социальных проектов. У нас огромная повестка развития. Люди почувствовали это сердцем и пришли, чтобы создать условия для развития и укрепления Родины, России.
Как сообщили в Центризбиркоме, явка избирателей превысила 74 %. Окончательные цифры ЦИК назовет уже днем, но уже понятно, что активность избирателей стала рекордной за всю историю выборов президента России, начиная как минимум с 1996 года. Согласно конституции РФ, президент страны избирается на 6 лет.