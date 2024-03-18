Около 3,5 тыс. человек эвакуированы из-за лесных пожаров в Китае

Почти 3,5 тысячи человек эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выжжено около тысячи гектаров земли. В одной из деревень полностью сгорел 21 дом. Справиться со стихией пытаются около 2 000 пожарных, еще почти тысяча направлены на помощь из соседних районов. Задействовано восемь вертолетов. Ситуация осложняется тем, что большинство очагов находится в горах.