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Около 3,5 тыс. человек эвакуированы из-за лесных пожаров в Китае

18 марта 2024 07:16
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Почти 3,5 тысячи человек эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 3,5 тыс. человек эвакуированы из-за лесных пожаров в Китае-1

Выжжено около тысячи гектаров земли. В одной из деревень полностью сгорел 21 дом. Справиться со стихией пытаются около 2 000 пожарных, еще почти тысяча направлены на помощь из соседних районов. Задействовано восемь вертолетов. Ситуация осложняется тем, что большинство очагов находится в горах.

# Пожар # Новости Китая

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