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Захарова ответила главе Минобороны Великобритании о выборах в РФ

18 марта 2024 07:37
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на высказывания британского министра обороны Гранта Шаппса об «украденных выборах» в РФ порекомендовала искать принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон. Об этом пишет РИА Новости.

Недавно в стране прошли выборы президента, на которых по данным Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Путин набрал 87,33% голосов. Явка на выборах в целом составила 74,22 %. Это самый рекордный показатель Путина за всю историю современной России.

# Международная политика

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