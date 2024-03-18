Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на высказывания британского министра обороны Гранта Шаппса об «украденных выборах» в РФ порекомендовала искать принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон. Об этом пишет РИА Новости.

Недавно в стране прошли выборы президента, на которых по данным Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Путин набрал 87,33% голосов. Явка на выборах в целом составила 74,22 %. Это самый рекордный показатель Путина за всю историю современной России.