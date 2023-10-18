Владимир Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Китае

Президент РФ на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине сообщил, что предварительно товарооборот России и Китая за 2023 год может превысить 200 миллиардов долларов, пишет РИА Новости.

Так, Путин рассказал, что задача достичь 200 миллиардов долларов товарооборота в 2023 году на день проведения переговоров уже достигнута, а это означает, что к концу текущего года планка будет даже преодолена.

А Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что за десятилетний период сотрудничества между странами налажены деловые отношения, а между лидерами – крепкая дружба.