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В Боливии обнаружили 12 очагов возгорания в джунглях Амазонки – пожары охватили тысячи гектаров

18 октября 2023 08:39
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В Боливии полыхают джунгли Амазонки. Масштабные пожары охватили уже тысячи гектаров тропических лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Боливии обнаружили 12 очагов возгорания в джунглях Амазонки – пожары охватили тысячи гектаров-1

Пламя уничтожило треть крупного национального парка. По данным властей, на данный момент зафиксировано 12 очагов возгорания. Многие из которых находятся в труднодоступных местах. Сейчас предпринимаются все попытки остановить стихию. С огнем борются сотни пожарных, на помощь которым пришли местные жители.

# Пожар # Фотофакт

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