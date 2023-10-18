В Боливии обнаружили 12 очагов возгорания в джунглях Амазонки – пожары охватили тысячи гектаров

В Боливии полыхают джунгли Амазонки. Масштабные пожары охватили уже тысячи гектаров тропических лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя уничтожило треть крупного национального парка. По данным властей, на данный момент зафиксировано 12 очагов возгорания. Многие из которых находятся в труднодоступных местах. Сейчас предпринимаются все попытки остановить стихию. С огнем борются сотни пожарных, на помощь которым пришли местные жители.