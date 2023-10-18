В Италии заявили, что раскрыли крупную международную сеть торговцев наркотиками

Власти Италии заявили, что им удалось раскрыть крупную международную сеть торговцев наркотиками. В ходе масштабной спецоперации, которая сейчас проходит как в самой республике, так и в Испании, уже задержаны 58 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помимо наркоторговли, их подозревают также в отмывании денег и мошенничестве. И это далеко не окончательные итоги расследования действий участников преступной сети. В итальянской полиции заявили, что обыски, аресты и конфискации продолжаются по всей стране и за рубежом.