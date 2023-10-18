Число жертв после удара по больнице в секторе Газа превысило 800 человек

На Ближнем Востоке растет число погибших в результате ракетного удара по больнице в секторе Газа. Число жертв превысило 800, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Минздрава Палестины, еще сотни людей могут находиться под завалами. ХАМАС обвинил в этом преступлении армию Израиля. В Палестине объявлен трехдневный траур.

В Израиле отвергли обвинения. Премьер-министр страны заявил, что ЦАХАЛ не имеет отношения к удару, а президент обвинил в нападении террористическую группировку, действующую в секторе Газа. Атака вызвала волну возмущения в мире. Люди во многих странах Европы, Ближнего Востока и Северной Африки вышли на митинги. Совбез ООН 18 октября соберется на заседание по вопросу удара по больнице в секторе Газа. Генсек Организации призвал немедленно объявить прекращение огня на Ближнем Востоке. Напомним, с момента эскалации палестино-израильского конфликта прошло уже 11 дней. Число жертв превысило 4,2 тысячи, среди раненых – более 14 тысяч человек.