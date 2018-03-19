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Владимир Путин: «Будем работать так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор»

19 марта 2018 19:36
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Новости Беларуси. По данным Центризбиркома России за Владимира Путина проголосовали свыше 55 миллионов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Явка на президентских выборах была довольно высокой – более 67 % избирателей пришли на участки для голосования. Официальные итоги кампании будут подведены в течение 10 дней.

Владимир Путин: «Будем работать так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор»-1

Ну а наш политический обозреватель Игорь Позняк находится сейчас в Москве и готов рассказать всю самую свежую информацию.

Владимир Путин: «Будем работать так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор»-4

Игорь Позняк, СТВ:
Победа очевидна, а второй тур исключен. Это было понятно еще за несколько дней до финишной прямой. Социологи предсказывали поддержку действующему президенту России как минимум от 2/3 избирателей. По факту получилось более 76 % – это данные обработки большинства протоколов.

Владимир Путин: «Будем работать так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор»-7

Для Путина это лучший результат за все время участия в выборах (для него они уже четвертые). Примерный расклад сил в воскресенье стал понятен уже около полуночи. Действующий Президент приехал на Манежную площадь, что бы поздравить своих избирателей.

Владимир Путин: «Будем работать так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор»-10

Путин – политик в мире не самый удобный, но зато предсказуемый. На первой пресс-конференции после выборов расставил приоритеты.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Вся моя большая, расширенная команда и я, ваш покорный слуга, будем работать так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор. У нас есть все шансы добиться конкретных больших результатов.

Владимир Путин: «Будем работать так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор»-13

В эту ночь трижды президент Путин оставил далеко позади всех участников этой гонки. У ближайшего оппонента Грудинина – менее 12 %, для КПРФ это худший результат за все время участия партии в выборах. Минимальная планка в седьмой попытке и у Жириновского – менее 7 %.

Владимир Путин: «Будем работать так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор»-16

У дебютантки и единственной женщины Собчак – чуть более 1,5 %. Четверка аутсайдеров делит оставшиеся 3 % избирательной поддержки между собой.

Владимир Путин: «Будем работать так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор»-19

Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии России:
Явка избирателей составила 67,47 % или 73,36 миллиона человек.

Несмотря на не совсем мартовскую погоду, россияне голосовали активно. Те, кто помоложе, вступили в борьбу за смартфон последнего поколения в обмен на лучшее селфи с избирательного участка. Те, кто покреативнее, не отказывали себе ни в чем: на участки для голосования пришли в буквальном смысле и жук, и жаба. А вот в Бурятии медведь чуть все не испортил.

Владимир Путин: «Будем работать так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор»-22

Эти выборы стали и самыми технологичными в истории России. Впервые данные протоколов помещены на общественную блокчейн-платформу (это исключает любые попытки влияния извне). На избирательных участках видеокамеры – не только для внутреннего наблюдения, но и для телетрансляции. Наблюдать за процессом голосования можно было в прямом эфире.

Владимир Путин: «Будем работать так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор»-25

Именно так стало явным одно из самых крупных нарушений – вброс бюллетеней в Люберцах. Данные с этого участка аннулированы, председатель комиссии отстранена.

Владимир Путин: «Будем работать так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор»-28

А вообще происшествий, которые смогли повлиять на общий результат выборов, не зафиксировано. За ходом голосования следили общественные наблюдатели – к слову, впервые в России – и десятки иностранных миссий. Одна из самых представительных – из Беларуси.

Владимир Путин: «Будем работать так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор»-31

Екатерина Музыченко, наблюдатель за выборами президента Российской Федерации в составе миссии наблюдателей от СНГ:
Никаких помех для того, чтобы честно, достойно и прозрачно прошли выборы, ни на одном из участков не наблюдалось. Хочется отметить хорошую техническую оснащенность. Мы имели возможность видеть наблюдение в каждом регионе Российской Федерации – на Дальнем Востоке, Москве, Санкт-Петербурге, любой избирательный участок. Что тоже обеспечило прозрачность проведения выборов.

Владимир Путин: «Будем работать так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор»-34

Владимир Путин приступит к четвертому президентскому сроку в наихудших для России внешнеполитических условиях. Отношения Москвы и Лондона за последнюю предвыборную неделю перешли в статус дипломатической войны. В этом конфликте в союзниках королевства другие европейские страны и США.

Владимир Путин: «Будем работать так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор»-37

Игорь Борисов, председатель Совета Российского общественного института избирательного права:
Мы вынуждены проводить свою кампанию, конечно, с оглядкой на эти события. И сегодня тот курс, который взят Российской Федерацией, поддерживаемый Республикой Беларусь, на укрепление фундаментальных прав человека, на ведение переговоров во всех отношениях, во всех смыслах, а не решение вопроса путем военного вмешательства – этот здравый курс поддерживается населением. И это прекрасно видят, что раздражает особенно Запад.

Владимир Путин: «Будем работать так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор»-40

Союзные отношения Беларуси и России во время президентства Путина переживали разные времена. Были споры и торговые, и газовые, и нефтяные. А за неделю до выборов едва не случился еще один конфликт – молочный. Найти выход удалось и сейчас. Но чаще именно главы государств ставили в этих вопросах компромиссную точку.

Владимир Путин: «Будем работать так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор»-43

Михаил Гусман, журналист, первый заместитель генерального директора информационного агентства «ТАСС»:
Между президентами Путиным и Лукашенко такой уровень понимания, такой уровень взаимного доверия. Такой… есть такой термин, по-английски он звучит как personal chemistry. Такое вот личное взаимопонимание, что они всегда находят развязки. Всегда находят решения.

Недавно, несколько месяцев прошло, во время одного из визитов в Москву Александра Григорьевича Лукашенко, как раз в этом здании, сидел в соседнем кабинете. Мы встретились в Клубе главных редакторов российских СМИ, и своей откровенностью, свой искренностью, своей уверенностью в своей аргументации Александр Григорьевич произвел на нас исключительно сильное впечатление.

Владимир Путин: «Будем работать так же напряженно, но с большим результатом, чем до сих пор»-46

Игорь Позняк:
В ближайшее время вновь избранного президента России ожидают и в Минске. Белорусская столица примет заседание Высшего госсовета Союзного государства. И разговор этот будет действительно долгожданным, ведь в отношениях двух стран вопросов накопилось немало.

# Владимир Путин # Выборы в России # Игорь Борисов # Фотофакт # Екатерина Музыченко # Михаил Гусман # Игорь Позняк # Элла Памфилова

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