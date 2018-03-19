Во избежание утечки информации, Дональд Трамп обязал сотрудников подписать соглашение о конфиденциальности

Решение о нововведении было принято ещё в первые месяцы после инаугурации президента. Связано это с происходившими ранее утечками информации. В соответствии с документом, конфиденциальность должна сохраняться и после завершения срока президентства Трампа. В случае нарушения условий, чиновнику будет грозить штраф в размере 10 миллионов долларов.