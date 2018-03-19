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Во избежание утечки информации, Дональд Трамп обязал сотрудников подписать соглашение о конфиденциальности

19 марта 2018 14:12
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Новости США. Дональд Трамп обязал сотрудников Белого дома подписать соглашение о конфиденциальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во избежание утечки информации, Дональд Трамп обязал сотрудников подписать соглашение о конфиденциальности-1

Решение о нововведении было принято ещё в первые месяцы после инаугурации президента. Связано это с происходившими ранее утечками информации. В соответствии с документом, конфиденциальность должна сохраняться и после завершения срока президентства Трампа. В случае нарушения условий, чиновнику будет грозить штраф в размере 10 миллионов долларов.

Во избежание утечки информации, Дональд Трамп обязал сотрудников подписать соглашение о конфиденциальности-4

# Санкции # Фотофакт

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