Китайские врачи презентовали новую методику лечения заболеваний в Беларуси

Беларусь и Китай связывает не только сотрудничество, но и дружба как между лидерами двух стран, так и народами, которые с уважением относятся к традициям друг друга. Символом таких отношений, безусловно, стал индустриальный парк «Великий камень».

Проект с акцентом на высокотехнологичное производство является центром экономического роста. И там состоялась конференция, посвященная традиционной китайской и интегративной медицине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – обмен опытом и знаниями в здравоохранении, а также изучение новых методик для их дальнейшего применения в Беларуси.