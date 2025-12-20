Китайские врачи презентовали новую методику лечения заболеваний в Беларуси
Беларусь и Китай связывает не только сотрудничество, но и дружба как между лидерами двух стран, так и народами, которые с уважением относятся к традициям друг друга. Символом таких отношений, безусловно, стал индустриальный парк «Великий камень».
Проект с акцентом на высокотехнологичное производство является центром экономического роста. И там состоялась конференция, посвященная традиционной китайской и интегративной медицине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания – обмен опытом и знаниями в здравоохранении, а также изучение новых методик для их дальнейшего применения в Беларуси.
Александр Пацеев, главный врач ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения»:
Это синтез, интеграция всего того, что есть самого лучшего и от одного направления и от другого. Поэтому это добавление, какие-то дополнительные услуги, улучшение качества и объемов помощи.
Беларусь славится своими традициями и в развитии медицинской, клинической медицины. Поэтому сочетание с многотысячелетними традициями китайской медицины, безусловно, даст какие-то положительные результаты.
В последние годы все чаще белорусские медики фиксируют болезни опорно-двигательного аппарата. Низкая подвижность, стресс, как следствие лишний вес и дефицит мышечной массы приводят к тому, что суставы не выдерживают нагрузок. Китайские врачи презентовали новую методику лечения заболеваний – путем введения нитей в определенные точки на теле человека.
Е Синь, врач-рефлексотерапевт медицинского центра «Эксперт+»:
Это передовой метод реабилитации, применяемый для лечения различных неврологических и двигательных нарушений. Он сочетает в себе древние принципы китайской медицины (акупунктуры) и современные достижения медицины. Метод особенно эффективен при последствиях травм и других состояниях, ограничивающих двигательную активность.
Беларусь и Китай намерены развивать взаимодействие не только в сфере здравоохранения. Но и в культуре и образовании. Об этом тоже шла речь на конференции.