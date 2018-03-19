130 населённых пунктов остаются без света: в Украине устраняют последствия непогоды

Новости Украина. В Украине устраняют последствия непогоды. Из-за налипания снега на линии электропередачи обесточенными остаются около 130 населённых пунктов в 7 областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украина. В Украине устраняют последствия непогоды. Из-за налипания снега на линии электропередачи обесточенными остаются около 130 населённых пунктов в 7 областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Метели привели к заторам и авариям на дорогах. Несколько десятков авто оказались в снежной ловушке. В расчистке дорог задействованы тысячи единиц техники.
Тем временем в Полтавской области жители многих населённых пунктов пострадали от подтопления. Чтобы выкачать воду, были привлечены все экипажи городской службы по чрезвычайным ситуациям.