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130 населённых пунктов остаются без света: в Украине устраняют последствия непогоды

19 марта 2018 12:02
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Новости Украина. В Украине устраняют последствия непогоды. Из-за налипания снега на линии электропередачи обесточенными остаются около 130 населённых пунктов в 7 областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

130 населённых пунктов остаются без света: в Украине устраняют последствия непогоды-1

Метели привели к заторам и авариям на дорогах. Несколько десятков авто оказались в снежной ловушке. В расчистке дорог задействованы тысячи единиц техники.

130 населённых пунктов остаются без света: в Украине устраняют последствия непогоды-4

Тем временем в Полтавской области жители многих населённых пунктов пострадали от подтопления. Чтобы выкачать воду, были привлечены все экипажи городской службы по чрезвычайным ситуациям.

# Снегопады # Фотофакт

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