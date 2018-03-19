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Принцы Саудовской Аравии вернули в казну королевства более 100 миллиардов долларов

19 марта 2018 14:20
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Новости Саудовской Аравии. Свыше 100 миллиардов долларов вернули в казну королевства задержанные ранее саудовские принцы. Сумма перечислена за неуплату коммунальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принцы Саудовской Аравии вернули в казну королевства более 100 миллиардов долларов-1

Разбирательство по этому делу длилось с осени 2017 года. Тогда 11 принцев задержали по подозрению в коррупции. В связке оказались еще 30 бизнесменов и чиновников.

Принцы Саудовской Аравии вернули в казну королевства более 100 миллиардов долларов-4

Этим примером власти хотели показать, что абсолютно все, кто вовлечен в какого-либо рода финансовые махинации, предстанут перед законом. Ежегодно в Саудовской Аравии расхищаются от 5 до 10% правительственных средств. Это около 10, 20 миллиардов долларов.

# Фотофакт # Хищение # Владимир Зайнетдинов

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