Принцы Саудовской Аравии вернули в казну королевства более 100 миллиардов долларов

Новости Саудовской Аравии. Свыше 100 миллиардов долларов вернули в казну королевства задержанные ранее саудовские принцы. Сумма перечислена за неуплату коммунальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Саудовской Аравии. Свыше 100 миллиардов долларов вернули в казну королевства задержанные ранее саудовские принцы. Сумма перечислена за неуплату коммунальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разбирательство по этому делу длилось с осени 2017 года. Тогда 11 принцев задержали по подозрению в коррупции. В связке оказались еще 30 бизнесменов и чиновников.
Этим примером власти хотели показать, что абсолютно все, кто вовлечен в какого-либо рода финансовые махинации, предстанут перед законом. Ежегодно в Саудовской Аравии расхищаются от 5 до 10% правительственных средств. Это около 10, 20 миллиардов долларов.