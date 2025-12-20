Азарёнок: Батька не против прогресса, он переживает, чтобы мы людьми остались

Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Народник, заступник людской, державный человек. Так выступил Александр Лукашенко. Личное наблюдение с ВНС. Вам не передать этот момент, когда находящийся на сцене Президиум раньше зала замечал, что Батька идет и вставал. Зал это видел, и мгновенно, в секунду прекращались все разговоры. Люди поднимались, внутренне подсобирались. Военные, многие гражданские вытягивались во фрунт. Шел Президент, вождь, государь. Сама история входила в зал спокойной поступью. Напряженное ожидание. 10, 20, 30 секунд – и тишина. Ни звука никто из 1 200 человек не роняет. И вот он... Он появляется. И еще до того, как объявит голос во Дворце, зал взрывается аплодисментами. Батька показывает, что не нужно, приветствует народ руками. Но зал не собирается заканчивать. Он хлопает, он радуется, он приветствует вошедшего лидера. Это взрыв, это почти неистовство, хоть все чинны и строги. Это ритмы сердца, это верные сыновья великого встречают его пришествие.