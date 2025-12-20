Азарёнок: Батька не против прогресса, он переживает, чтобы мы людьми остались

Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Народник, заступник людской, державный человек. Так выступил Александр Лукашенко. Личное наблюдение с ВНС. Вам не передать этот момент, когда находящийся на сцене Президиум раньше зала замечал, что Батька идет и вставал.
Зал это видел, и мгновенно, в секунду прекращались все разговоры. Люди поднимались, внутренне подсобирались. Военные, многие гражданские вытягивались во фрунт. Шел Президент, вождь, государь. Сама история входила в зал спокойной поступью. Напряженное ожидание. 10, 20, 30 секунд – и тишина. Ни звука никто из 1 200 человек не роняет. И вот он... Он появляется. И еще до того, как объявит голос во Дворце, зал взрывается аплодисментами.
Батька показывает, что не нужно, приветствует народ руками. Но зал не собирается заканчивать. Он хлопает, он радуется, он приветствует вошедшего лидера. Это взрыв, это почти неистовство, хоть все чинны и строги. Это ритмы сердца, это верные сыновья великого встречают его пришествие.
Григорий Азаренок:
Разговор об экономике, разговор о плане на пятилетку – это все чрезвычайно важно. И обо всем говорили в деталях, каждый может ознакомиться. Но я не экономист. Я ловил образы, детали, старался понять суть, зерно, проникнуться, обжечься словами Президента.
Александр Григорьевич выступил как народолюбец, как великий миротворец, как заботник, как родитель о человеке. Чего стоит вся экономическая наука? Чего стоят все ваучеры и фьючерсы, все айфоны и плафоны? Ведь прогресс чего стоит, если он не отвечает на один вопрос: а что ж человек наш? Он все такой же? Трудолюбивый и искренний, сильный и душевный? Батька размышляет над этим вопросом, вопрошает у зала, смотрит на делегатов, на их глаза и заглядывает в души. Ведь как ценны его слова.
А ведь у нас не все готовы руки в говно окунуть, чтобы двигатель починить. Вот, вот суть. Он сказал, что он умеренный консерватор, он не против прогресса, не против новинок. Более того, он знает тему искусственного интеллекта или IT-стартапов получше, чем любой яйцеголовый. Он беседует на эти темы с мировыми лидерами индустрии. Но он переживает, чтобы мы людьми остались. Как был трогателен момент с яблоневым садом, который он сам разбил и передал его детям, школьникам.
Подробнее в видеоматериале.