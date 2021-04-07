Владелец ресторана на акции протеста в Риме: «Отчаяние привело нас сюда»

Новости Италии. Мир устал от карантина. Недовольство ограничительными мерами перерастает во все более ожесточенные столкновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Риме активисты вступили в схватку с правоохранителями.

Перед зданием парламента они жгли пиротехнику, бросали в силовиков бутылки, а затем попытались прорвать полицейский кордон. Как минимум один сотрудник получил ранения. Несколько человек задержаны.

«Они отняли наше право на работу». В Риме недовольные карантинными мерами жители устроили беспорядки

Среди протестующих владельцы и сотрудники ресторанов, а также работники туристических магазинов и фитнес-центров. Демонстранты требуют разрешить им нормально работать. В условиях карантина заведения общепита могут продавать еду лишь на вынос. Бизнес терпит огромные убытки.