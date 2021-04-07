Владелец ресторана на акции протеста в Риме: «Отчаяние привело нас сюда»

Новости Италии. Мир устал от карантина. Недовольство ограничительными мерами перерастает во все более ожесточенные столкновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Риме активисты вступили в схватку с правоохранителями.
Новости Италии. Мир устал от карантина. Недовольство ограничительными мерами перерастает во все более ожесточенные столкновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Риме активисты вступили в схватку с правоохранителями.
Перед зданием парламента они жгли пиротехнику, бросали в силовиков бутылки, а затем попытались прорвать полицейский кордон. Как минимум один сотрудник получил ранения. Несколько человек задержаны.
«Они отняли наше право на работу». В Риме недовольные карантинными мерами жители устроили беспорядки
Среди протестующих владельцы и сотрудники ресторанов, а также работники туристических магазинов и фитнес-центров. Демонстранты требуют разрешить им нормально работать. В условиях карантина заведения общепита могут продавать еду лишь на вынос. Бизнес терпит огромные убытки.
Умберто Кариера, владелец ресторана:
Это правда, что ситуация со здоровьем серьезная, но наше экономическое и социальное положение еще более плачевно. Здесь 10 тысяч человек, 10 тысяч семей, 10 тысяч женщин и детей, которые находятся в отчаянии. Отчаяние привело нас сюда, особенно после того, как мы увидели последний указ.
Подобная акция прошла и в Неаполе. Сотни уличных торговцев заблокировали шоссе. В итоге образовалась трехкилометровая пробка. Из-за карантинных ограничений продавцы попросту остались без средств к существованию.