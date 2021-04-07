При пожаре в жилом многоэтажном доме в Нью-Йорке пострадали более 20 человек, в том числе 16 спасателей

Новости США. Сильный пожар в многоэтажном жилом доме в Нью-Йорке: в списке пострадавших 21 человек, 16 из них – спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя вспыхнуло на шестом этаже и быстро охватило часть здания. Улицы заполонил густой едкий дым. Свои квартиры были вынуждены покинуть около 240 жителей. Им теперь помогают сотрудники Красного Креста.