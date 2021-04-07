Из-за аномального холода во Франции под угрозой урожай вина. Фермеры жгут костры, чтобы спасти посевы

Новости мира. Европейские страны страдают от зимней непогоды. Холодный фронт обрушился на Германию, Бельгию, Словению и Хорватию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Европейские страны страдают от зимней непогоды. Холодный фронт обрушился на Германию, Бельгию, Словению и Хорватию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Франции заморозки застали врасплох фермеров и виноделов. Резкий перепад температуры может привести к катастрофическим последствиям. Чтобы спасти свой урожай, французы зажгли тысячи костров.
Дым создает естественный защитный экран. А это значит, что соцветия меньше пострадают от ночного холода.
Стоит отметить, что четыре года назад из-за подобной ситуации местные виноделы потеряли около 16 % урожая. Синоптики тем временем дают неутешительные прогнозы: зимняя непогода сохранится в Европе еще как минимум неделю.