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Из-за аномального холода во Франции под угрозой урожай вина. Фермеры жгут костры, чтобы спасти посевы

07 апреля 2021 13:15
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Новости мира. Европейские страны страдают от зимней непогоды. Холодный фронт обрушился на Германию, Бельгию, Словению и Хорватию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за аномального холода во Франции под угрозой урожай вина. Фермеры жгут костры, чтобы спасти посевы-1

Во Франции заморозки застали врасплох фермеров и виноделов. Резкий перепад температуры может привести к катастрофическим последствиям. Чтобы спасти свой урожай, французы зажгли тысячи костров.

Из-за аномального холода во Франции под угрозой урожай вина. Фермеры жгут костры, чтобы спасти посевы-4

Дым создает естественный защитный экран. А это значит, что соцветия меньше пострадают от ночного холода.

Из-за аномального холода во Франции под угрозой урожай вина. Фермеры жгут костры, чтобы спасти посевы-7

Стоит отметить, что четыре года назад из-за подобной ситуации местные виноделы потеряли около 16 % урожая. Синоптики тем временем дают неутешительные прогнозы: зимняя непогода сохранится в Европе еще как минимум неделю.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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