Из-за аномального холода во Франции под угрозой урожай вина. Фермеры жгут костры, чтобы спасти посевы

Новости мира. Европейские страны страдают от зимней непогоды. Холодный фронт обрушился на Германию, Бельгию, Словению и Хорватию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции заморозки застали врасплох фермеров и виноделов. Резкий перепад температуры может привести к катастрофическим последствиям. Чтобы спасти свой урожай, французы зажгли тысячи костров.

Дым создает естественный защитный экран. А это значит, что соцветия меньше пострадают от ночного холода.