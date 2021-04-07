«Они отняли наше право на работу». В Риме недовольные карантинными мерами жители устроили беспорядки

Новости Италии. Мир устал от карантина. Недовольство ограничительными мерами перерастает во все более ожесточенные столкновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Риме активисты вступили в схватку с правоохранителями.

Перед зданием парламента они жгли пиротехнику, бросали в силовиков бутылки, а затем попытались прорвать полицейский кордон. Как минимум один сотрудник получил ранения.

Несколько человек задержаны. Среди протестующих владельцы и сотрудники ресторанов, а также работники туристических магазинов и фитнес-центров.

Демонстранты требуют разрешить им нормально работать. В условиях карантина заведения общепита могут продавать еду лишь на вынос.

Бизнес терпит огромные убытки.

Моника, владелица ресторана:

Они отняли наше право на работу, они отняли наше достоинство. У нас нет денег на хлеб. У меня трое детей, одному из них меньше 12 лет, и я не знаю, как сказать, что я не могу купить им обувь, потому что правительство уже 14 месяцев не разрешает нам работать.