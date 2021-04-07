SpaceX запускает очередную партию спутников. На орбиту выведут 60 новых устройств

Очередная партия интернет-спутников от SpaceX: компания Илона Маска выведет на орбиту 60 новых устройств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запуск ракеты-носителя состоится вечером 7 апреля с космодрома на мысе Канаверал. Спутники выведут на орбиту в 24-й раз. На данный момент их уже более 1300.

Напомним, глобальная цель проекта Starlink – обеспечить всех жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты.