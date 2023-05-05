Прямой эфир

ВКС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области

05 мая 2023 06:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Авиация РФ нанесла удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, которые готовили украинских военных в Черниговской области. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.  

Сообщается, что временная база располагалась в районе населенного пункта Лизуновка, где был сосредоточен личный состав, находилось оружие и спецтехника.  

В конце прошлого года в российском МИД заявляли, что на территорию Украины прибыли более восьми тысяч наемных бойцов из шестидесяти государств. 

Немецкий наемник рассказал, что ВСУ используют иностранцев как расходный материал  

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
ЕС выделил Молдове и Грузии 70 млн евро для поддержки их армий
05 мая 2023 06:22

ЕС выделил Молдове и Грузии 70 млн евро для поддержки их армий

Китай заявил о готовности вместе с РФ урегулировать украинский кризис
05 мая 2023 06:01

Китай заявил о готовности вместе с РФ урегулировать украинский кризис

11 государств в ОБСЕ выступили против уничтожения и осквернения памятников Второй мировой
04 мая 2023 20:59

11 государств в ОБСЕ выступили против уничтожения и осквернения памятников Второй мировой