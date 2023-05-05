ВКС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области

Авиация РФ нанесла удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, которые готовили украинских военных в Черниговской области. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

Сообщается, что временная база располагалась в районе населенного пункта Лизуновка, где был сосредоточен личный состав, находилось оружие и спецтехника.

В конце прошлого года в российском МИД заявляли, что на территорию Украины прибыли более восьми тысяч наемных бойцов из шестидесяти государств.