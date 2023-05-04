11 государств в ОБСЕ выступили против уничтожения и осквернения памятников Второй мировой

Не допустить возрождения нацизма – постоянные представители 11 государств выступили в ОБСЕ с совместным заявлением по случаю 78-й годовщины Победы во Второй мировой войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В число соавторов обращения вошла Беларусь.

Героический подвиг миллионов людей, отдавших свои жизни, не может быть предан забвению. Главы миссий решительно осудили уничтожение и осквернение памятников и мемориальных комплексов и отвергли попытки пересмотра или искажения итогов Второй мировой. Авторы заявления напомнили о принятой в декабре 2022 года резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма и отметили, что широкая поддержка этой инициативы подтверждает решимость международного сообщества не допускать повторения трагических ошибок прошлого и строить будущее на объединительных началах.