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11 государств в ОБСЕ выступили против уничтожения и осквернения памятников Второй мировой

04 мая 2023 20:59
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Не допустить возрождения нацизма – постоянные представители 11 государств выступили в ОБСЕ с совместным заявлением по случаю 78-й годовщины Победы во Второй мировой войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В число соавторов обращения вошла Беларусь.  

11 государств в ОБСЕ выступили против уничтожения и осквернения памятников Второй мировой-1

Героический подвиг миллионов людей, отдавших свои жизни, не может быть предан забвению. Главы миссий решительно осудили уничтожение и осквернение памятников и мемориальных комплексов и отвергли попытки пересмотра или искажения итогов Второй мировой. Авторы заявления напомнили о принятой в декабре 2022 года резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма и отметили, что широкая поддержка этой инициативы подтверждает решимость международного сообщества не допускать повторения трагических ошибок прошлого и строить будущее на объединительных началах.  

# ОБСЕ # Фотофакт

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