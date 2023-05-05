Китай заявил о готовности вместе с РФ урегулировать украинский кризис

Глава китайского внешнеполитического ведомства Цинь Ган заявил о готовности КНР совместно с Российской Федерацией внести свой вклад в урегулирование кризиса в Украине, информирует ТАСС.

В МИД Китая отмечают, что Китайская Народная Республика будет настойчиво содействовать продвижению мирных переговоров. В КНР готовы взаимодействовать с РФ для решения этого вопроса.

Во время встречи с руководителем российского МИД Сергеем Лавровым в штате Гоа глава китайского МИД обратил внимание на более тесное сотрудничество между Пекином и Москвой после визита в марте в РФ председателя КНР Си Цзиньпина. Китай и далее готов укреплять с Россией взаимодействие на всех уровнях и во всех направлениях, сказал Цинь Ган.