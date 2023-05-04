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Немецкий наёмник рассказал, что ВСУ используют иностранцев как расходный материал

04 мая 2023 07:56
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К иностранным наемникам со стороны ВСУ отношение гораздо хуже, чем к остальным военным. Используют как пушечное мясо. Об этом заявил бывший наемник из ФРГ Йонас Краценберг, который сбежал из Украины, информирует РИА Новости. 

По его словам, украинские командиры обращаются с иностранцами как с расходным материалом. В профессионализме украинская армия значительно уступает немецкой по части управления. Краценберг также заявил, что присутствует коррупция, наемникам выплачивается слишком маленькое жалование, оспаривать решения иностранцы зачастую не могут, в том числе по причине незнания языка. 

Ответил бывший наемник и на вопрос о фактах расстрела украинскими военными российских военнопленных, сказав, что это было ужасно. «Но вы же знаете, как бывает в каждой армии и на каждой войне», – дополнил Краценберг.  

# Международная политика

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