ЕС выделил Молдове и Грузии 70 млн евро для поддержки их армий

Евросоюз выделил Молдове и Грузии 70 миллионов евро для их армий. Деньги уже по традиции отправлены из Европейского фонда мира, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель такой помощи – поддержка дальнейшего развития Вооруженных сил двух государств. Речь идет о средствах тылового обеспечения, командования и контроля, наблюдения за воздушным пространством, улучшении мобильности, логистики и оборудования для киберзащиты. Для этого Кишинев получит около 40 миллионов, а Тбилиси – еще 30.