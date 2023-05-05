Прямой эфир

ЕС выделил Молдове и Грузии 70 млн евро для поддержки их армий

05 мая 2023 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Евросоюз выделил Молдове и Грузии 70 миллионов евро для их армий. Деньги уже по традиции отправлены из Европейского фонда мира, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.  

ЕС выделил Молдове и Грузии 70 млн евро для поддержки их армий-1

Главная цель такой помощи – поддержка дальнейшего развития Вооруженных сил двух государств. Речь идет о средствах тылового обеспечения, командования и контроля, наблюдения за воздушным пространством, улучшении мобильности, логистики и оборудования для киберзащиты. Для этого Кишинев получит около 40 миллионов, а Тбилиси – еще 30.  

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Китай заявил о готовности вместе с РФ урегулировать украинский кризис
05 мая 2023 06:01

Китай заявил о готовности вместе с РФ урегулировать украинский кризис

11 государств в ОБСЕ выступили против уничтожения и осквернения памятников Второй мировой
04 мая 2023 20:59

11 государств в ОБСЕ выступили против уничтожения и осквернения памятников Второй мировой

Региону Эфиопии больше не будут оказывать помощь из-за кражи гуманитарного груза
04 мая 2023 20:44

Региону Эфиопии больше не будут оказывать помощь из-за кражи гуманитарного груза