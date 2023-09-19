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Визит Нетаньяху в США завершился громким скандалом

19 сентября 2023 08:54
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Большим скандалом закончился визит премьер-министра Израиля в Калифорнию. В Сан-Франциско его ждали тысячи людей, размахивающих израильскими флагами. Только вместо приветствия в его адрес звучали угрозы и нелицеприятные высказывания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит Нетаньяху в США завершился громким скандалом-1

Причиной стала пресловутая судебная реформа, инициатором которой выступил Нетаньяху. Волна протестов, которая захлестнула Израиль, накрыла главу израильского правительства за тысячи километров, в далеких США. Американцы красноречиво дали понять, что, мягко говоря, не рады его визиту. Демонстранты держали плакаты, в которых называли Нетаньяху убийцей демократии и что его место в тюрьме.

# Международная политика # Биньямин Нетаньяху # Фотофакт

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