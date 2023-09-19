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В Перу автобус с пассажирами рухнул в 200-метровую пропасть

19 сентября 2023 08:46
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Новости Перу. 24 человека погибли, еще 21 получил ранения в ДТП с автобусом в Перу. По неизвестным пока причинам он слетел с дороги и рухнул в 200-метровую пропасть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу автобус с пассажирами рухнул в 200-метровую пропасть-1

Спасателям понадобилось много времени, чтобы добраться до места ЧП и оказать людям необходимую помощь. По версии следствия, виновником трагедии стал водитель, который не справился с управлением. Аварии такого масштаба нередки в Перу и вызваны главным образом плохим состоянием дорог и автопарка. По данным Национального совета по безопасности дорожного движения, ежегодно в ДТП погибают около 3 000 человек.

# Авария # Фотофакт

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