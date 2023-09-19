В Польше рассекретили документы, допускающие сдачу половины территории в случае войны
Новости Польши. В Польше в преддверии парламентских выборов вспыхнула настоящая война за места в Сейме. При этом конкуренты не стесняются ни в методах, ни в средствах, поливая друг друга грязью и публикуя компромат на соперников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правящая партия «Право и справедливость» рассекретила план Министерства обороны, датированный 2011 годом, тогда у власти находились ее нынешние главные оппоненты – «Гражданская платформа» во главе с премьером Дональдом Туском. Как выяснилось, в случае возможной агрессии они были готовы сдать противнику до 40 % территории. Об этом рассказал ныне действующий глава военного ведомства. Это вызвало громкий скандал.
Польская оппозиция теперь требует привлечь министра обороны к трибуналу за организацию утечки сверхсекретных документов ради предвыборной борьбы с конкурентами. В НАТО по этому поводу недоумевают, как страна – член Альянса могла пойти на такой шаг. Политологи уверены, что партия «Право и справедливость» давно имела эту информацию, но ждала подходящего момента, чтобы нанести удар по лидеру оппозиции.